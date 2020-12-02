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'da zirvesi! 3 takviye 1 ayrılık

Son dakika haberleri... 'de son olarak Rizespor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray, zirve yarışında yeniden iddialı konuma geldi. Sarı-kırmızılı takımda bugün yapılacak transfer zirvesinde ise ocak ayı için 3 takviye konusu görüşülecek. Devre arasında bir ismin de ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 07:45
Galatasaray'da transfer zirvesi! 3 takviye 1 ayrılık...

'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla geçen , zirve yarışına yeniden ortak olmuştu.

Galatasaray'da transfer zirvesi! 3 takviye 1 ayrılık...

Sarı-kırmızılı takımda yönetim, devre arası dönemi planlarından vazgeçmedi. Yeni Asır'da yer alan habere göre ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim bugün bir araya gelecek.

Galatasaray'da transfer zirvesi! 3 takviye 1 ayrılık...

Takımın antrenman tesislerinin bulunduğu Florya'da zirvesi gerçekleştirecek olan ikili, çalışmalarda gelinen son aşaması değerlendirecek.

Galatasaray'da transfer zirvesi! 3 takviye 1 ayrılık...

'da, ocak ayı döneminde şimdilik bir forvet, bir kanat oyuncusu ve bir orta saha takviyesi düşünülüyor. Oyuncu satışı gerçekleşirse bu listenin genişleyebileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'da transfer zirvesi! 3 takviye 1 ayrılık...

Tecrübeli teknik adamın, scout ekibi ile sık sık görüştüğü ve kendisine sunulan isimleri takibe aldığı kaydedildi.

Galatasaray'da transfer zirvesi! 3 takviye 1 ayrılık...

Bu arada sarı-kırmızılı takımda ocak ayındaki takviyelerin yanı sıra bir de ayrılık yaşanabilir. İddialara göre Terim, beklediği verimi alamadığı Nijeryalı orta saha Etebo ile yolların ayrılmasını istedi.

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