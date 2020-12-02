Galatasaray'da transfer zirvesi! 3 takviye 1 ayrılık...

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla geçen Galatasaray, zirve yarışına yeniden ortak olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımda yönetim, devre arası transfer dönemi planlarından vazgeçmedi. Yeni Asır'da yer alan habere göre ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim bugün bir araya gelecek.

Takımın antrenman tesislerinin bulunduğu Florya'da transfer zirvesi gerçekleştirecek olan ikili, çalışmalarda gelinen son aşaması değerlendirecek.

Galatasaray'da, ocak ayı transfer döneminde şimdilik bir forvet, bir kanat oyuncusu ve bir orta saha takviyesi düşünülüyor. Oyuncu satışı gerçekleşirse bu listenin genişleyebileceği ifade ediliyor.

Tecrübeli teknik adamın, scout ekibi ile sık sık görüştüğü ve kendisine sunulan isimleri takibe aldığı kaydedildi.