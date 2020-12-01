Haberler Galatasaray Galatasaray'da transfer için flaş gelişme! Nabil Fekir...

'da için flaş gelişme! ...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde kadrosuna yeni isimleri dahil etmek isterken, 10 numara bölgesine monte etmek istediği ismi buldu. Aktarılan bilgilere göre Galatasaray, Radamel Falcao ile yollarını ayıracak ve Fekir'in maaşının fonunu buradan sağlayacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 18:19 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 18:22
Galatasaray'da transfer için flaş gelişme! Nabil Fekir...

, ara transfer döneminde kadrosuna önemli bir ismi dahil etmek istiyor... İspanyol basınında yer alan bilgilere göre , sarı kırmızılıların gündemindeki 1 numaralı isim.

Todofichajes'in haberine göre Radamel Falcao, ara transferde Galatasaray'dan ayrılacak. Sarı kırmızılılar, Falcao'nun ayrılığının ardından kasasında kalan miktarı, Fekir transferi için kullanacak.

CEZBEDİCİ BİR TEKLİF GELİRSE...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Betis, şu an için bu transfere sıcak bakmıyor. Ayrıca Fekir de Galatasaray için olumlu düşünmüyor. Ancak, İspanyol kulübü de, yıldız futbolcu da kendilerine gelecek cezbedici bir teklife hayır demeyecek.

Nabil Fekir, bu sezon toplamda 9 müsabakada rol alırken 1 gol 1 asistle oynadı.

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