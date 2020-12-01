Galatasaray'da transfer için flaş gelişme! Nabil Fekir...

Galatasaray, ara transfer transfer döneminde kadrosuna önemli bir ismi dahil etmek istiyor... İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Nabil Fekir, sarı kırmızılıların gündemindeki 1 numaralı isim.

Todofichajes'in haberine göre Radamel Falcao, ara transferde Galatasaray'dan ayrılacak. Sarı kırmızılılar, Falcao'nun ayrılığının ardından kasasında kalan miktarı, Fekir transferi için kullanacak.

CEZBEDİCİ BİR TEKLİF GELİRSE...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Betis, şu an için bu transfere sıcak bakmıyor. Ayrıca Fekir de Galatasaray için olumlu düşünmüyor. Ancak, İspanyol kulübü de, yıldız futbolcu da kendilerine gelecek cezbedici bir teklife hayır demeyecek.

Nabil Fekir, bu sezon toplamda 9 müsabakada rol alırken 1 gol 1 asistle oynadı.