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Galatasaraylı açıkladı! Sakatlık...

'ın yıldız isimlerinden , sakatlığına ilişkin konuştu. Nijerya Milli Takıı'nın  Sierra Leone ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında sakatlık geçirmiş ve oyundan alınmıştı. İstanbul'a dönmesinin ardından tedaviye başlayan Etebo, sakatlığının ciddi olmadığını söyledi. İşte  o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 18:47
Galatasaraylı Etebo açıkladı! Sakatlık...

'ın Nijeryalı yıldızı , milli takımda sakatlanmış ve İstanbul'a döner dönmez tedaviye başlamıştı.

Etebo, konu ile ilgili yaptığı konuşmada sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Yıldız futbolcunun konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Milli takımdan dönerken sakatlığımın ciddi olduğunu düşünüyordum ama MR'dan sonra bu kadar ciddi olmadığını gördük. Fiziksel olarak kısa süre içerisinde iyi olacağım.

Geçen hafta hayal kırıklığı oldu. Futbolda böyle şeyler var. Hazırlıklarımızı yaptık. Artık bu maça bakıyoruz ve kazanmak istiyoruz."

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