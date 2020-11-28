Galatasaraylı Etebo açıkladı! Sakatlık...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Etebo, milli takımda sakatlanmış ve İstanbul'a döner dönmez tedaviye başlamıştı.

Etebo, konu ile ilgili yaptığı konuşmada sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Yıldız futbolcunun konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Milli takımdan dönerken sakatlığımın ciddi olduğunu düşünüyordum ama MR'dan sonra bu kadar ciddi olmadığını gördük. Fiziksel olarak kısa süre içerisinde iyi olacağım.

Geçen hafta hayal kırıklığı oldu. Futbolda böyle şeyler var. Hazırlıklarımızı yaptık. Artık bu maça bakıyoruz ve kazanmak istiyoruz."