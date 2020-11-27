Galatasaray'da kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen ve davranışları nedeniyle de zaman zaman tepki çeken Mbaye Diagne, yine olay oldu...

Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim'i transfer döneminde çileden çıkartan Senegalli forvet, bu kez de menajeriyle ters düştü.

29 yaşındaki futbolcu, kendisine İtalya, Suudi Arabistan, Çin, Türkiye ve Belçika gibi ülkelerde oynamasını sağlayan İtalyan menajer Federico Pastorello'yu bitmek bilmeyen istekleri yüzünden sonunda isyan ettirdi.

İkilinin, transfer konusunda bir tartışma yaşadığı ve bunun üzerine yollarını ayırdıkları ortaya çıktı.

Pastorello ile yollarını ayıran Mbaye Diagne'nin yeni menajeri ise Brezilyalı Gustavo Menduca oldu.