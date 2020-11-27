Haberler Galatasaray Menajerini de çıldırttı! İşte Mbaye Diagne'nin son vukuatı

Menajerini de çıldırttı! İşte Mbaye 'nin son vukuatı

'ın sorunlu yıldızı Mbaye , davranışlarıyla bu kez de menajerini çileden çıkardı. İtalyan menajer Federico Pastorello'yla transfer konusunda anlaşmazlık yaşayan Senegalli forvet flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 09:21
Menajerini de çıldırttı! İşte Diagne'nin son vukuatı

'da kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen ve davranışları nedeniyle de zaman zaman tepki çeken Mbaye , yine olay oldu...

Menajerini de çıldırttı! İşte Diagne'nin son vukuatı

Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim'i transfer döneminde çileden çıkartan Senegalli forvet, bu kez de menajeriyle ters düştü.

Menajerini de çıldırttı! İşte Diagne'nin son vukuatı

29 yaşındaki futbolcu, kendisine İtalya, Suudi Arabistan, Çin, Türkiye ve Belçika gibi ülkelerde oynamasını sağlayan İtalyan menajer Federico Pastorello'yu bitmek bilmeyen istekleri yüzünden sonunda isyan ettirdi.

Menajerini de çıldırttı! İşte Diagne'nin son vukuatı

İkilinin, transfer konusunda bir tartışma yaşadığı ve bunun üzerine yollarını ayırdıkları ortaya çıktı.

Menajerini de çıldırttı! İşte Diagne'nin son vukuatı

Pastorello ile yollarını ayıran Mbaye 'nin yeni menajeri ise Brezilyalı Gustavo Menduca oldu.

Menajerini de çıldırttı! İşte Diagne'nin son vukuatı

"BAŞKA NEREYE GÖTÜREBİLİRİM?"
Bir süre önce yönetimi Pastorello'dan Senegalli golüye kulüp bulmasını istemiş ancak beklemediği bir cevap almıştı. İtalyan menajerin, "İtalya Belçika, Çin'de oynadı. Suudi Arabistan'da da oynadı. Olmadı. Tutmadı. Nereye, hangi ülkeye götürebileceğimi düşünüyorsunuz?" dediği öğrenildi.

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