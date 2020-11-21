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'ın gözü 'da! hamlesi | Son dakika haberleri

Devre arası dönemi adına çalışmalarına erken başlayan ve orta sahaya takviye planlayan , 2. Lig ekibi Fremad Amager'da forma giyen 'yu gündemine aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:56 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 01:13
Galatasaray'ın gözü Danimarka'da! Emmanuel Toku hamlesi | Son dakika transfer haberleri

Yaz döneminde Norveç'ten Coulibaly ile ilgilenen G.Saray, Malili 6 numarayı İngilizlere kaptırdı. Kuzey ülkelerinde arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulübün radarına takıldı.

2. Lig ekibi Fremad Amager'da 6 gol-3 asistlik performansıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu, geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

Sabah'ın haberine göre; Alman ekibi 'un da Toku'yu takip ettiği, tekliflere göre oyuncunun ocak ayında satılabileceği belirtildi.

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