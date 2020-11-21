Galatasaray'ın gözü Danimarka'da! Emmanuel Toku hamlesi | Son dakika transfer haberleri

Yaz transfer döneminde Norveç'ten Coulibaly ile ilgilenen G.Saray, Malili 6 numarayı İngilizlere kaptırdı. Kuzey ülkelerinde arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulübün radarına Emmanuel Toku takıldı.

Danimarka 2. Lig ekibi Fremad Amager'da 6 gol-3 asistlik performansıyla dikkat çeken 20 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu, geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

Sabah'ın haberine göre; Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'un da Toku'yu takip ettiği, tekliflere göre oyuncunun ocak ayında satılabileceği belirtildi.