Haberler Galatasaray Rade Krunic Galatasaray'a! Transfer ocakta bitecek

'a! ocakta bitecek

'in raporları doğrultusunda çalışmalarına erkenden başlayan , önceliğini 'e verdi. Boşnak yıldızı kadroya katarak orta saha problemini çözmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, ocakta 'ın kapısını çalacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:53 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 02:31
Rade Krunic Galatasaray'a! Transfer ocakta bitecek | Son dakika haberleri

G.Saray'da ara dönemi yaklaşırken büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin öncelikli hedefi ise orta saha transferi...

Rade Krunic Galatasaray'a! Transfer ocakta bitecek | Son dakika haberleri

Cimbom'un listesinde ilk sırada ise İtalyan devi 'da forma giyen yer alıyor.

Rade Krunic Galatasaray'a! Transfer ocakta bitecek | Son dakika haberleri

GERÇEK MEVKİSİ 8 NUMARA

Boşnak yıldız Krunic merkez orta saha oyuncusu. Ancak 6 ve 10 numara da oynayabiliyor.

Rade Krunic Galatasaray'a! Transfer ocakta bitecek | Son dakika haberleri

Orta sahaya takviye yapmak isteyen , Krunic'i alarak daha da güçlenmenin peşinde.

Rade Krunic Galatasaray'a! Transfer ocakta bitecek | Son dakika haberleri

KİRALIK OLARAK İSTEYECEKLER

Takvim'in haberine göre; Cimbom döneminde 'ın kapısını çalacak... Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu kiralık istiyor.

Rade Krunic Galatasaray'a! Transfer ocakta bitecek | Son dakika haberleri

İtalyan temsilcisinde mutsuz olan de takımdan ayrılmayı planlıyor…

Rade Krunic Galatasaray'a! Transfer ocakta bitecek | Son dakika haberleri

18 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Bosna Hersek Milli Takımı'nda 18 kez forma giyen ve 2 gol atan Krunic'in ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Rade Krunic Galatasaray'a! Transfer ocakta bitecek | Son dakika haberleri

27 yaşındaki oyuncu bu sezon kulübünde 6 maça çıktı.

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