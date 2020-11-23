Galatasaray Kayserispor maç sonucu: 1-1 (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırladı. Maçın golleri Diagne ve Campanharo'dan gelirken maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk golü 63. dakikada Mbaye Diagne'den geldi. Golcü futbolcu penaltı vuruşunda kaleci İsmail Çipe'yi avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde Kayserispor, Gustavo Campanharo'nun ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla eşitliği sağladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

KAYSERİ KIZARDI

Öte yandan Kayserispor'da Muğdat Çelik, 48 ve 62. dakikalarda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 17'ye çıkarttı ve ligde 3. sırada yer almaya devam etti. Kayserispor ise 7 puanla 18. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.





MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)



55. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Emre Akbaba'nın altı pas önüne gönderdiği topa Oğulcan Çağlayan ayak koydu. Meşin yuvarlak kaleci İsmail Çipe'de kaldı.

61. dakikada Linnes, Muğdat ile Kayserispor ceza sahasında girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. 62. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Muğdat'a da önce ikinci sarı kartı ve ardından da kırmızı kartını gösterdi.

63. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, meşin yuvarlağı ve kaleci İsmail Çipe'yi ayrı köşelere gönderdi: 1-0

71. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Aziz Behich'in sol kanattan yaptığı ortayı Donk kafa ile uzaklaştırmak istedi. Galatasaray ceza sahası önüne düşen topa Campanharo gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

81. dakikada Galatasaray ikinci golüne yaklaştı. Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortada Diagne kafayı vurdu. İsmail Çipe soluna gelen topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.