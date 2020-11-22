Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün yedeği Emircan Seçgin

Fernando Muslera'nın sakatlığı devam ediyor. Okan Kocuk'un Covid-19 testi pozitif çıktı. Galatasaray, Kayserispor karşısında Fatih Öztürk'le çıkacak. Yedeği ise büyük ihtimalle 2002 doğumlu Emircan Seçgin olacak. Genç eldiven, 2017'de İngiltere'de Uluslararası Üçlü Turnuva mücadelelerinde U16 Milli Takımı'nın kalesini korudu.



Eiırcan Seçgin, bu turnuvada 2 karşılaşmaya çıktı. Kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Sakarya doğumlu eldiven daha sonra Galatasaray'a geçti. Fatih Terim'in çok istediği Emircan için Sakaryaspor, Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz aldı. Profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde Sakarya, 150 bin TL ve sonraki transferinden de yüzde 25 pay alacak.