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'da 'ün yedeği Emircan Seçgin

'nın sakatlığı devam ediyor. Okan Kocuk'un Covid-19 testi pozitif çıktı. , karşısında 'le çıkacak. Yedeği ise büyük ihtimalle 2002 doğumlu Emircan Seçgin olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 20:47 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Galatasaray'da Fatih Öztürk'ün yedeği Emircan Seçgin

Fernando Muslera'nın sakatlığı devam ediyor. Okan Kocuk'un Covid-19 testi pozitif çıktı. , karşısında 'le çıkacak. Yedeği ise büyük ihtimalle 2002 doğumlu Emircan Seçgin olacak. Genç eldiven, 2017'de 'de Uluslararası Üçlü Turnuva mücadelelerinde U16 'nın kalesini korudu.

Eiırcan Seçgin, bu turnuvada 2 karşılaşmaya çıktı. Kalesinde yalnızca 1 gol gördü. doğumlu eldiven daha sonra Galatasaray'a geçti. 'in çok istediği Emircan için Sakaryaspor, Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz aldı. Profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde Sakarya, 150 bin TL ve sonraki transferinden de yüzde 25 pay alacak.

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