Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Süper Lig'den...

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera 'nın uzun süren tedavi süreci nedeniyle kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden Galatasaray , sezon başında da Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk takviyesi yapmıştı.

Haberde, genç file bekçisi ile ilgilenen takımlar arasında Medipol Başakşehir'in de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

30 Haziran 1998 yılında Adana'da dünyaya gelen İrfan Can Eğribayat, futbol kariyerine Adanaspor altyapısında başladı. 2015 yılında Adanaspor'un A takımına yükselen genç eldiven, sezon başında ise Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.

İzmir temsilcisi ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can, 1.98 cm boyunda... Genç kaleci Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 8 gol yerken 2 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.