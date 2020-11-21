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'dan sürpriz kaleci hamlesi! 'den...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, Uruguaylı kalecisi 'nın ayağının kırılmasının ardından kaleyi Okan Kocuk'a emanet etmiş, alternatif olarak da 'ü renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılıların, 'den bir ismi daha listesine aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 11:01
Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Süper Lig'den...

Uruguaylı file bekçisi 'nın uzun süren tedavi süreci nedeniyle kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden , sezon başında da Kasımpaşa'dan takviyesi yapmıştı.

Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Süper Lig'den...

Muslera'nın yokluğunda kalesini gole kapatmakta zorlanan sarı-kırmızılı takımın, 'den genç ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Süper Lig'den...

Yeni Asır'da yer alan habere göre , Göztepe forması giyen 22 yaşındaki genç eldiven İrfan Can Eğribayat'ı gündemine aldı.

Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Süper Lig'den...

Haberde, genç file bekçisi ile ilgilenen takımlar arasında Medipol Başakşehir'in de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Süper Lig'den...

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

30 Haziran 1998 yılında Adana'da dünyaya gelen İrfan Can Eğribayat, futbol kariyerine Adanaspor altyapısında başladı. 2015 yılında Adanaspor'un A takımına yükselen genç eldiven, sezon başında ise ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.

Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Süper Lig'den...

İzmir temsilcisi ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can, 1.98 cm boyunda... Genç kaleci 'de bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 8 gol yerken 2 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

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