Omar Elabdellaoui transfer için resmen devreye girdi! Norveçli yetenek...

Galatasaray'ın ve Norveç Milli Takımı'nın yıldız ismi Omar Elabdellaoui, transfer için aracı oldu.

Yunan medyasının konu ile ilgili aktardığı habere göre sol bek arayışında olan Olympiakos, şu anda Glimt takımında forma giyen 22 yaşındaki Fredrik André Björkan'a kancayı attı.

Ara transfer sezonunda kadrosuna 22 yaşındaki futbolcuyu katmak isteyen Olympiakoslu yetkililerin, Omar'dan oyuncu hakkında bilgi istediği ifade edildi.

"ESKİ DOST" BENZETMETSİ

Öte yandan Yunan basını, oyuncu hakkında bilgi veren Omar için, "Olympiakos yöneticileri oyuncunun profilini öğrenmek için Omar'a başvurdu. Zor zamanlarda ve böyle anlarda eski dostlara başvurmak iyidir." dedi.



