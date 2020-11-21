Haberler Galatasaray Omar Elabdellaoui transfer için resmen devreye girdi! Norveçli yetenek...

için resmen devreye girdi! Norveçli yetenek...

'ın sezon başında Olympiakos'tan ettiği , transfer için özel bilgi verdi... Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde eski kulübünün, Norveç Milli Takımı'nda forma giyen Fredrik André Björkan'ı Omar'a sorduğunu yazdı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 12:11 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 12:14
Omar Elabdellaoui transfer için resmen devreye girdi! Norveçli yetenek...

'ın ve Norveç Milli Takımı'nın yıldız ismi , için aracı oldu.

Yunan medyasının konu ile ilgili aktardığı habere göre sol bek arayışında olan Olympiakos, şu anda Glimt takımında forma giyen 22 yaşındaki Fredrik André Björkan'a kancayı attı.

Ara transfer sezonunda kadrosuna 22 yaşındaki futbolcuyu katmak isteyen Olympiakoslu yetkililerin, Omar'dan oyuncu hakkında bilgi istediği ifade edildi.

"ESKİ DOST" BENZETMETSİ
Öte yandan Yunan basını, oyuncu hakkında bilgi veren Omar için, "Olympiakos yöneticileri oyuncunun profilini öğrenmek için Omar'a başvurdu. Zor zamanlarda ve böyle anlarda eski dostlara başvurmak iyidir." dedi.

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