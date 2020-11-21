Galatasaray düğmeye bastı! Jean Michael Seri geri dönüyor | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray 'da Jean Michael Seri defteri yeniden açılıyor. Geçen sezonu sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak geçiren Fildişili orta saha oyuncusu sezon sonu kulübü Fulham 'a geri dönmüştü.

Ancak 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde Premier Lig kadrosuna kaydedilmedi. Bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası olmak üzere 2 maçta oynayabildi.