Haberler Galatasaray Galatasaray düğmeye bastı! Jean Michael Seri geri dönüyor | Son dakika transfer haberleri

düğmeye bastı! geri dönüyor | Son dakika haberleri

Orta sahada büyük eksiklik yaşayan ve planlamalarında bu bölgeye ağırlık veren , eski yıldızı 'yi tekrar renklerine bağlayacak. Sarı-kırmızılılar, 'da kadroya dahil edilmeyen 29 yaşındaki Fildişili yıldız için kiralama teklifinde bulunacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:06 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Galatasaray düğmeye bastı! Jean Michael Seri geri dönüyor | Son dakika transfer haberleri

'da defteri yeniden açılıyor. Geçen sezonu sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak geçiren Fildişili orta saha oyuncusu sezon sonu kulübü 'a geri dönmüştü.

Galatasaray düğmeye bastı! Jean Michael Seri geri dönüyor | Son dakika transfer haberleri

Ancak 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde Premier Lig kadrosuna kaydedilmedi. Bu sezon sadece İngiltere Lig Kupası olmak üzere 2 maçta oynayabildi.

Galatasaray düğmeye bastı! Jean Michael Seri geri dönüyor | Son dakika transfer haberleri

Bunun üzerine 'ın kurmayları Seri için yeniden düğmeye basmaya karar verdi.

Galatasaray düğmeye bastı! Jean Michael Seri geri dönüyor | Son dakika transfer haberleri

FULHAM DÜNDEN RAZI

'in onay vermesinin ardından sarı-kırmızılıların ara dönemde İngiliz ekibinin kapısını yeni bir kiralama önerisi ile çalacağı belirtildi.

Galatasaray düğmeye bastı! Jean Michael Seri geri dönüyor | Son dakika transfer haberleri

cephesinin kabul etmesine kesin gözüyle bakılırken, anlaşmanın satın alma opsiyonlu olacağı bilgisi de paylaşıldı.

Galatasaray düğmeye bastı! Jean Michael Seri geri dönüyor | Son dakika transfer haberleri

İmparator sezon başında, "Öne çıkışlarda Seri gibi regista (defansif oyun kurucu) rolüne sahip bir oyuncumuz yok" açıklamasını yaparak Fildişili yıldızın transferini istemişti.

Galatasaray düğmeye bastı! Jean Michael Seri geri dönüyor | Son dakika transfer haberleri

DEĞERİ HEP DÜŞTÜ

Piyasa değeri 9 milyon euro civarı olan Seri son yıllarda büyük düşüş yaşadı. 2018 başında zirve yaparak 35 milyon euro seviyelerine yükselmişti.

Galatasaray düğmeye bastı! Jean Michael Seri geri dönüyor | Son dakika transfer haberleri

2019'dan itibaren performansıyla birlikte rakamı geriledi. G.Saray'a geldiği dönemde 18 milyon euro değerindeydi.

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