G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın sonuna 5 dakika eklenmesine tepki gösterdi. Deneyimli hoca, "Hakem muhteşem, harika. Genç; oynatıyor, çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya! Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır uzatma! Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 9-10 vermemek. Allah rızası için bu nedir ya! Oyunun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra isterseniz daha fazla ekleyin. Sarı kart o da yok. Oynamak isteyen bir taraf var. Oynamak istemeyen bir sürü var, anlamadım bu işi" dedi.



ATARIM, ATMAM!

Terim şöyle devam etti: "Borç para alır gibi borç dakika mı kardeşim! Biz de saat tutuyoruz. Şu maç 45 dakika oynandı mı? Ben de yatan oyuncuma kızıyorum. Ağır hareket etmeyi anlarım ama bütün maç buna müsaade edersen olmaz. Sonra 5 dakika veriyorsun. Atarım atmam, isyanım buna. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar. Korku dağları bekler." Terim skor için de "Mücadelesi için Kayserispor'u tebrik ediyorum. 1 isabetli şutları var, o da gol. Futbol böyle bir oyun işte... 25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor" yorumunu yaptı.



"PANDEMİ BİZE ÇOK AĞIR GELDİ"

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncusundan mahrum olmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Deneyimli hoca, "Milli ara bize hem sakatlık hem pandemi açısından ağır geldi. Ancak, bu şansı alan oyuncularımın kendilerine verilen bu fırsatı değerlendireceğine umut ediyorum. Bu kadar sakatımız, hastamız var deyip çok da bu çocuklara haksızlık etmek istiyorum. Umarım onlar da bu düşüncemi iç dünyalarında yaşarlar ve formayı vermemek için uğraşırlar" diye konuştu.

KADRO ARTARSA HÜKMEN OLUR

Koronavirüsü vakalarının takımlarda artması durumunda hükmen mağlubiyetin devreye sokulması planı için görüşü sorulan Fatih Terim, "Şu anda kadrolarda rakam 30. Ben onların yerinde olsam 30'u 35 yaparım, 40 yaparım. Sahaya çıkan 11'lerin çok fazla gençle olması çok mantıklı değil ama yapacak bir şey yok. Yapılacak olan şey kadro rakamını yükselterek sahada kalmaya çalışmak. Rakamı koyarsanız hükmeni de koyabilirsiniz" dedi.



"LİGİN ŞARTLARINI AÇIKLAMAK GEREKLİ"

Ligin oynanmaması ihtimaline karşı alınacak kararın da şimdiden belirlenmesi gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bırakmak ya da ara vermek zorunda kalırsak, asıl sıkıntı o zaman. TFF şimdiden 'Bu şartlar olursa böyle karar alırım' demesi lazım. Böylece kimsenin tesiri altında kalmaz. Aynı zamanda her kafadan da bir ses çıkmamış olur, rahatsız edici sorulara da muhatap olmaz" yorumunu yaptı.

