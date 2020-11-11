Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cengiz, yeniden aday olup olmayacağı hakkında da konuştu.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

Devletimizin buyruklarına ve yasalarına uyan bir camia olarak, 1 Aralık'tan sonraki en uygun tarihi verdik.

Bir basın toplantısı yapıp belgeleri verecektim. İstanbul'dan Ankara'ya gitti konu. İçişleri Bakanlığı bize geniş katılımlı bir toplantının yapılamayacağını iletti. Buna bile inanmayan oldu fakat biliyorsunuz divan kurulumuzda, denetleme kurulu raporu bile okunmayarak bize göre çok büyük bir tüzük ihlali yapıldı.

3 aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor, mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Hareket aksiyondur, dinamizm olduğunu gösterir. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Buyurun, hep beraber yarışalım.

Er meydanını açıyoruz. Galatasaray'da ne işler yaptığımızı tarih kanıtlar. Biz yaptıklarımızı anlatamadık. beIN Sports'la öyle bir sözleşme yaptık ki, biz bugün istediğimiz bütün platformlara girme hakkını aldık. Bunun için beIN Sports'a teşekkür ediyorum.

Ben aday olup, olmayacağım konusunda şunu söyleyebilirim; kimse bana sağlık durumumu sormadı. Sürecim iyi ilerliyor. Ben elimden geldiğince, mücadele ediyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorum, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar.

Benim bu yaştan sonra artistlik yapacak halim yok. Mesleğim yöneticilik, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Yeniden aday olmak konusunda şu anda verilmiş bir kararım yok.

Kötü oynayalım, sonuç alalım. Hayallerimiz başka, gerçekler başka. Rakiplerimiz maşallah çok güzel oynuyor. Ankaragücü maçı örneğin. Taraftarımız bazen çok kızıyor. Biraz da karşı takıma saygı duyun. Ben isterim ki üçgenler kuralım, 4 pasta gol atalım. 8 diğer takıma, 9 diğer takıma, 7 diğer takıma atalım, ben de böyle istiyorum.

Devamlı ibra tehdidi ve tezgahı içinde olursanız hiçbir yere varamazsınız. Varsa yardımın getir yardım et. Bu kadar diyorum.