Haberler Galatasaray Mbaye Diagne'den flaş hamle! İdmanda yedek kalınca...

'den flaş hamle! İdmanda yedek kalınca...

'in 7. haftasında Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek olan bütün planlarını 3 puan üzerine kuruyor. 'nun kart cezası sebebiyle santrfor mevkisinde ismi ön plana çıkarken, Senegalli golcünün hocası 'le yaptığı görüşme ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 14:25
Mbaye Diagne'den flaş hamle! İdmanda yedek kalınca...

'da 'nun kart cezalısı olmasından dolayı Ankaragücü maçına ilk 11'de başlaması beklenen , 'den forma şansı istedi.

İDMANDA YEDEK TAKIMDA YER ALDI!
Terim'in son taktik antrenmanda 'i santrafor bölgesinde deneyerek Diagne'yi yedek takımda görevlendirmesinin ardından Terim ile bir görüşme yaparak ilk 11'de oynamak istediğini ifade eden Senegalli golcü, hocasına Ankaragücü maçında sahada olmak istediğini iletti.

FORMAYI İSTEDİĞİNİ İLETTİ
Kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Diagne, "Fiziksel olarak, mental olarak çok iyi durumda olduğumu hissediyorum. Formayı aldıktan sonra şansımı iyi kullanacağımı ve benimle anılan golcülük özelliklerimi sahaya yansıtacağıma inanıyorum" dedi.

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