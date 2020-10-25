Haberler Galatasaray Galatasaray'da Ankaragücü hazırlıkları başladı! Sofiane Feghouli...

'da Ankaragücü hazırlıkları başladı! ...

Son dakika haberleri... 'in 7. haftasında ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda son oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosuna, sakatlığı nedeniyle alınmayan ise takımla çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 14:52 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 15:14
Galatasaray'da Ankaragücü hazırlıkları başladı! Sofiane Feghouli...

, 'in 7. haftasında ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sırt ağrıları nedeniyle dün akşamki BB Erzurumspor karşılaşması kadrosuna alınmayan Feghouli, idmanın tamamında takımla çalıştı.

'ndeki antrenmanda, dün akşam BB Erzurumspor ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde ise interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Martin Linnes ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan program dâhilinde özel çalıştı.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarına salı günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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