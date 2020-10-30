Haberler Galatasaray Galatasaray transfer haberi: Belhanda gidiyor Yunus Mallı geliyor!

haberi: gidiyor geliyor!

Younes ile devre arasında yolları ayırmayı planlayan 'da dönemi için hazırlıklar başladı. Orta sahada kreatif bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, milli yıldız 'yı gündemine aldı. Transfer için tüm şartları zorlayacak olan sarı-kırmızılıların, 28 yaşındaki futbolcuya ocak ayında imza attırmayı hedeflediği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 13:43
Galatasaray transfer haberi: Belhanda gidiyor Yunus Mallı geliyor!

'de son haftalarda düşüşe geçen ara döneminde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, on numara pozisyonunda forma giyen Younes 'dan verim alamayan ve Faslı yıldızın durumunu masaya yatıracak olan sarı-kırmızılı yönetim, arayışlarını 'ya çevirdi. Cimbom, Wolfsburg'da forma giyen milli yıldız 'yı transfer etmek için harekete geçti.

FENERBAHÇE'NİN GÖZDESİYDİ!
Oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle bonservisinde indirim isteyecek olan Aslan, yıldız oyuncu ile de önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planlıyor. 28 yaşındaki on numaraya yaz transfer döneminde F.Bahçe'de talip olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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