Galatasaray'da Ryan Babel için yeni karar!

Galatasaray'da yaz transfer döneminde gönderilmesi planlanan ancak beklediği teklifleri alamayınca kulüpte kalan Ryan Babel ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Hürriyet'in haberine göre, Ryan Babel'in son dönemdeki performansı Galatasaray yönetiminin ve teknik direktör Fatih Terim'in bu oyuncuya yönelik planlarında önemli bir değişime yol açtı.

DÜŞÜNCELER OLUMLU YÖNDE DEĞİŞTİ!

Sezon başında gönderilmesi için büyük çaba harcanan ancak talipli çıkmadığı için takımda kalan Hollandalı futbolcu, başarılı futbolunun yanında yönetimden gelen ücret indirimini sorun çıkarmadan kabul edince, hakkındaki düşünceler olumlu yönde değişti....

11 MAÇ DAHA OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Mukavelesinde '2020-21 sezonunda 20 maç oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan ve şimdiye dek 9 karşılaşmada forma giyen Babel, 11 maçta daha sahaya çıkarsa sezon da Galatasaray'da kalacak.

FATİH TERİM SADECE PERFORMANSA BAKACAK

Fatih Terim'in ise gerek saha içi gerekse saha dışındaki iyi niyetli yaklaşımı nedeniyle Babel'in kontratını bir kenara bırakıp, sadece performansını dikkate alacağı belirtildi. Geçen hafta 2-1 kazanılan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında sahanın en iyileri arasında yer alan ve bir de asist yapan Babel, bu şekilde devam ettiği taktirde oynamaya devam edecek ve bu da sözleşmesinin uzamasını sağlayacak. 34 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda Milli Takımı'nda oynamayı çok istediği ve bu nedenle kendisine daha çok dikkat ettiği belirtildi.