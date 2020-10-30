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G.Saray'da beklentisi! İşte o rakam

yönetimi, ismi son dönemde devi 'la anılan eski futbolcusu 'ın transferini dört gözle bekliyor. Sezon başında 'in 'a transferinden pay alan sarı-kırmızılılar, bu kez de ile Liverpool arasında gerçekleşmesi muhtemel Ozan transferinden en az 1 milyon euro yetiştirme bedelini kasasına koymayı planlıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 09:47
G.Saray'da Ozan Kabak beklentisi! İşte o rakam

Sezon başında 'in Porto'dan 'a tranferinden yaklaşık 1 milyon euro pay alan , gözünü şimdi de bir başka eski yıldızı 'a çevirdi.

Sabah'ın haberine göre, başta olmak üzere birkaç İngiliz kulübünün listesinde bulunan genç oyuncuyu , 20 milyon euroya satarsa, sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 1 milyon euroyu kasasına koyacak.

Ekonomik yönden birçok ekibi gibi sıkıntılı bir süreç geçiren Galatasaray, ocak ayında Ozan'ın transferini dört gözle bekliyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan, iki sezon önce 11 milyon euroya Stuttgart'a satılmıştı.

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