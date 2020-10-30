G.Saray'da Ozan Kabak beklentisi! İşte o rakam

Sezon başında Alex Telles'in Porto'dan Manchester United'a tranferinden yaklaşık 1 milyon euro pay alan Galatasaray, gözünü şimdi de bir başka eski yıldızı Ozan Kabak'a çevirdi.

Sabah'ın haberine göre, Liverpool başta olmak üzere birkaç İngiliz kulübünün transfer listesinde bulunan genç oyuncuyu Schalke, 20 milyon euroya satarsa, sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 1 milyon euroyu kasasına koyacak.

Ekonomik yönden birçok Süper Lig ekibi gibi sıkıntılı bir süreç geçiren Galatasaray, ocak ayında Ozan'ın transferini dört gözle bekliyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan, iki sezon önce 11 milyon euroya Stuttgart'a satılmıştı.