Haberler Galatasaray Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Ankaragücü maçında...

'den sürprizi! Ankaragücü maçında...

'ın sezon başında 'dan kadrosuna kattığı 'na forma şansı doğdu. Antrenmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu 'in gözüne girmeyi başardı. Deneyimli teknik adamın, Ankaragücü maçının gidişatına göre Kerem'i ikinci yarıda sahaya sürebileceği öğrenildi. | Son dakika haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 10:14 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 10:15
Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Ankaragücü maçında...

'ın sezon başında 'dan kadrosuna kattığı , idmanlardaki hırslı görüntüsüyle 'e 'hazırım' mesajı veriyor.

BB Erzurumspor mücadelesinde ısınmaya gönderilen ancak Falcao'nun kırmızı kart görmesinin ardından oyuna girme şansı bulamayan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Ankaragücü maçında forma bekliyor.

Sabah'ın haberine göre, genç oyuncunun idamanlardaki performansından memnun olan teknik direktör Fatih Terim, skoru bulmaları halinde Ankaragücü maçının ikinci yarısında Kerem'e şans vermeyi düşünüyor.

Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımla henüz resmi maça çıkmadı.

BİZE ULAŞIN