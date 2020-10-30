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Tanju Çolak’tan Belhanda ve Feghouli'ye çok sert sözler! "Siz kimsiniz?"
Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Tanju Çolak, sarı-kırmızılı kulüpte maaş indirimini kabul etmedikleri öne sürülen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi çok sert sözlerle eleştirdi. İkiliye "Siz kimsiniz?" diyerek tepki gösteren Çolak, şampiyonluk yarışıdnaki favorisini de açıkladı. İşte gündem yaratan o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri
30 Ekim 2020 Cuma 11:42, Güncelleme 30.10.2020 11:49
Tanju Çolak’tan Belhanda ve Feghouli'ye çok sert sözler! "Siz kimsiniz?"