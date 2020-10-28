Galatasaray'ın hedefindeki Mustafi ayrılık fitilini ateşledi! Ocak'ta...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı bilinen Alman savunmacı Mustafi, kulübünden ayrılımak üzere...

İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre Arsenal, geçtiğimiz Pazartesi günü Mustafi'ye sözleşme yenileme teklifi yaptı. Londra ekibinin bu teklifi Mustafi tarafından reddedildi.



2 SEÇENEK CEPTE

Öte yadan Mustafi'ye şu an için Milan'ın tekli yaptığı ve bu teklifin masada olduğu ifade edilirken, oyuncunun menajerinin Bundesliga ekipleriyle de bir dizi görüşme yaptığı ifade edildi.

OCAK'TA AYRILIK OLABİLİR

Mustafi için bir diğer opsiyonunda da ocak ayında ayrılık olduğu aktarıldı. Arsenal'in 6 milyon euro veya daha düşük bir ücretle oyuncudan vazgeçebileceği kaydedildi.