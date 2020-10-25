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'ın da istediği Katar yolcusu!

Bir dönem 'ın da transfer gündemine gelen Cezayirli orta saha oyuncusu 'nin, takımlarından 'la anlaşma aşamasına geldiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 10:51
Galatasaray'ın da istediği Youcef Belaili Katar yolcusu!

Transfer döneminde bir süre 'ın gündemini meşgul eden Cezayirli ofansif orta saha oyuncusu , ekibi Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmişti. Serbest statüde olan yıldız futbolcunun yeni adresi netleşti.

Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu, takımlarından ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti. Oyuncunun, kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve birkaç detayın kaldığı ifade edildi.

28 yaşındaki Belaili, Cezayir Milli Takımı ile 2019 yılında şampiyonluğu yaşamıştı. Tecrübeli isim, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Ligue 1'e dönmek istediğini söylemişti.


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