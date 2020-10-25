Galatasaray'ın da istediği Youcef Belaili Katar yolcusu!

Transfer döneminde bir süre Galatasaray'ın gündemini meşgul eden Cezayirli ofansif orta saha oyuncusu Youcef Belaili, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmişti. Serbest statüde olan yıldız futbolcunun yeni adresi netleşti.

Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu, Katar Ligi takımlarından Qatar Sports Club ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti. Oyuncunun, kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve birkaç detayın kaldığı ifade edildi.

28 yaşındaki Belaili, Cezayir Milli Takımı ile 2019 yılında Afrika şampiyonluğu yaşamıştı. Tecrübeli isim, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Fransa Ligue 1'e dönmek istediğini söylemişti.



