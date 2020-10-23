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'den sistem değişimi! Erzurumspor maçında...

Avrupa'ya veda eden ligde de 5 maçta yalnızca 2 galibiyet alan 'da işler pek yolunda gitmiyor. Son hafta alınan Alanyaspor mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılılara eleştiriler yükselirken bu hafta oynanacak olan Erzurumspor maçında 'in sistem değişikliğine gitmesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 11:35 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 12:03
Fatih Terim'den sistem değişimi! Erzurumspor maçında...

Ligde son 3 maçında 8 puan kaybeden 'da deplasmanının hazırlıkları sürüyor. Kötü gidişi durdurmak isteyen teknik direktör 'in zorlu maç öncesi radikal bir değişim hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre Terim idmanlarda 3'lü sistemi deniyor.

Başarılı hocanın savunmada Donk, Luyindama ve Marcao'ya görev verdiği, kenarlarda ise Omar ve Saracchi'yi denediği belirlendi.

Terim'in bu sistemle hem kanatlardaki sorunu çözmeyi hem de Falcao'nun yanına bir isim daha çekerek Kolombiyalı yıldızın yalnız kalmasını engellemeyi düşündüğü ifade edildi. Tecrübeli teknik adam son kararını cuma günü yapılacak idmanın ardından verecek.

"SANA GÜVENİYORUM!"
Alanya maçında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci 'e Terim'den destek geldi. Tecrübeli hoca, Fatih'e, "Sana güveniyorum" dedi.

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