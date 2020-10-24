Son dakika: Fatih Terim'de flaş gönderme! "Artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hakemleri hedef aldı. Falcao'nun kırmızı kartına isyan eden deneyimli teknik adam, "Falcao hiç kırmızı kart görmedi. Hakemler veya artık kurul dediler ki, biz bunu atalım, rekor bizde olsun. Saçma sapan kartlar yani." ifadesini kullandı.

"GEÇEN HAFTA BİR ŞEY DEMEDİK!"

Geçen haftaki Alanyaspor maçında Etebo'nun kırmızı kart gördüğü pozisyona da değinen Terim, "Etebo'nun sarı kartları sarı kart olabilir ama Etebo'nun ikinci sarı kartından 2-3 saniye önce Alanyalı 9 numaralı oyuncunun Luyindama'ya arkadan darbesi var, Luyindama kendini atmadığı için ona bakılmadı, biz de bir şey demedik." dedi.

"ERZURUM BİR ŞEYLERİN BAŞLANGICI"

Fatih Terim, maçla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Zaman zaman iyi olmasak da oyunun genelinden memnunum. Genel olarak kontrolümüzde geçti, daha önce koparabilirdik maçı ama olmadı. Fatih Terim: Yine oyunun en kritik zamanında 10 kişi kaldık ama sonrasında rakibe şut şansı vermedik. 3 puan almayı becerdik. Umarım iyilerin başlangıcı olur burası. Erzurumspor genel olarak bir şeylerin başlangıcı oluyor. Ben de öyle inanıyorum. İnşallah öyle olacaktır."

BASIN TOPLANTISINDA BOMBA SÖZLER!

Fatih Terim, basın toplantısında ise bu kez kulüp içindeki bazı isimlere sert mesajlar yolladı. Son dönemde yönetimle transfer konusunda sorunlar yaşadığı iddia edilen deneyimli teknik adam, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Benim Galatasaray taraftarına sözüm var. Sabırla sessiz kalıyorum. Bu, hiçbir şeyin farkında olmadığım anlamına gelmesin. Bilinsin ki, artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım" diyerek isim vermeden yönetime mesaj yolladı.