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Hakarete dava

 Terim ve kızı Bahçekapılı'ya 'dan küfürlü mesaj atan Serkan E. hakkında 6 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:21 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Hakarete dava

Terim ve kızı Bahçekapılı'ya 'dan küfürlü mesaj atan Serkan E. hakkında 6 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 'da yaşayan Serkan E.'nin 10 Haziran 2020'de mesaj attığı öğrenildi.

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