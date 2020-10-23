Hakarete dava

Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya Instagram'dan küfürlü mesaj atan Serkan E. hakkında 6 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Almanya'da yaşayan Serkan E.'nin 10 Haziran 2020'de mesaj attığı öğrenildi.