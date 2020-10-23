Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya Instagram'dan küfürlü mesaj atan Serkan E. hakkında 6 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Almanya'da yaşayan Serkan E.'nin 10 Haziran 2020'de mesaj attığı öğrenildi.
Hakarete dava
Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya Instagram'dan küfürlü mesaj atan Serkan E. hakkında 6 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:21 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50