Jean Michael Seri için flaş açıklama! "Fulham kariyeri..."

Fulham Teknik Direktörü Scott Parker, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve Premier Lig'de lisans çıkarmadıkları Jean Michael Seri'nin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Seri'nin Ocak ayındaki transfer dönemine kadar kendisini kanıtlaması gerektiğini kaydeden genç hoca, "Seri'yi kadro dışında bırakma kararı kolay bir karar değildi ancak bunu yapmak zorundaydım. Seri yeni bir maceraya başlıyor. Önümüzdeki 9 hafta boyunca iyi çalışması gerek, sadece bu. Beni, onun da bir seçenek olduğuna inandırması lazım." dedi.

"FULHAM KARİYERİ SONA ERDİ DİYEMEYİZ"

Fildişili oyuncunun Fulham kariyerinin bitmediğini söyleyen Parker, "O üst düzey bir oyuncu, şimdilik ona yer bulamadık ama bu değişebilir. Verdiğim karara vereceği reaksiyona göre değişecek. Onun Fulham'da geçirdiği ve küme düştüğümüz sezonda işler iyi geçmedi ancak bu, Fulham kariyeri bitti, sona erdi demek değil." ifadelerini kullandı.

Fulham'da bu sezon sadece 2 Lig Kupası maçında 118 dakika oynayabilen Seri, yaz aylarında Galatasaray ile anlaşma sağlayamamıştı.