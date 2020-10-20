Haberler Galatasaray Flaş transfer gerçeği! Seri ve Galatasaray...

Flaş gerçeği! Seri ve ...

yaz döneminde uzun süre görüşmeler yaptığı Jean-Michael Seri'de mutlu sona ulaşamamıştı. 'in 'Regista' tanımına uyan Fildişili yıldızın transferine Nice Kulübü'nün engel olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 19:32 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 20:20
Flaş transfer gerçeği! Seri ve Galatasaray...

'da 'in yaz döneminde tekrar kadrosunda görmek istediği Jean Michael Seri için yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı. Fildişi futbolcuyla ilgili flaş transfer gerçeği ortaya çıktı.

France Football'ın haberine göre, Seri'nin eski takımı Nice, 29 yaşındaki oyuncuyu takıma geri döndürmek için temasa geçti ve oyuncuya da "bekle" mesajını yolladı.

"TRANSFERE NICE ENGELİ"
Fildişili futbolcunun transferin son gününe kadar beklediği ancak Nice'in son olarak tercihini 'dan Jeff Reine-Adelaide'den yana kullanarak Seri transferinden vazgeçtiği belirtildi.

Bu tercihte teknik direktör Vieira'nın, topu daha çok ayağında tutacak oyuncu tercihinin etkili olduğu kaydedildi.

KADROYA DAHİL EDİLMEDİ!

Fulham'da sadece 2 Lig Kupası maçında forma giyen Seri, 25 kişilik Premier Lig kadrosuna dahil edilmedi.

BİZE ULAŞIN