Flaş transfer gerçeği! Seri ve Galatasaray...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yaz transfer döneminde tekrar kadrosunda görmek istediği Jean Michael Seri için yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı. Fildişi futbolcuyla ilgili flaş transfer gerçeği ortaya çıktı.

France Football'ın haberine göre, Seri'nin eski takımı Nice, 29 yaşındaki oyuncuyu takıma geri döndürmek için temasa geçti ve oyuncuya da "bekle" mesajını yolladı.

"TRANSFERE NICE ENGELİ"

Fildişili futbolcunun transferin son gününe kadar beklediği ancak Nice'in son olarak tercihini Lyon'dan Jeff Reine-Adelaide'den yana kullanarak Seri transferinden vazgeçtiği belirtildi.

Bu tercihte teknik direktör Vieira'nın, topu daha çok ayağında tutacak oyuncu tercihinin etkili olduğu kaydedildi.

KADROYA DAHİL EDİLMEDİ!

Fulham'da sadece 2 Lig Kupası maçında forma giyen Seri, 25 kişilik Premier Lig kadrosuna dahil edilmedi.