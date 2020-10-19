Haberler Galatasaray PSG'li Sarabia'dan Galatasaray taraftarına övgü dolu sözler!

PSG'li 'dan taraftarına övgü dolu sözler!

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde ile aynı grupta bulunan , dev rakibini iki maçta da mağlup edememesine karşın iz bıraktı. Bu sezon ile karşı karşıya gelecek PSG'de , maç öncesi İstanbul atmosferine ilişkin konuşurken, sarı kırmızılı taraftarlara övgüler yağdırdı. İşte o açıklamalar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:23
PSG'li Sarabia'dan Galatasaray taraftarına övgü dolu sözler!

, geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid, Club Brugge ve ile karşı karşıya gelmişti.

Bu sezon da İstanbul'da 'in rakibi olacak PSG'de , kendisine sorulan İstanbul sorusuna cevap verdi ve Galatasaray taraftarına övgüler yağdırdı.

"HARİKA ATMOSFERDİ"
Sarabia, Galatasaray maçındaki ambiansa ilişkin yaptığı açıklamada, "Taraftarların önünde o maçı oynarmıyız (Başakşehir) bilmiyorum ama geçen sezon İstanbul'daki maça dair çok güzel anılarım var. Harika bir atmosferdi. (Galatasaray) Taraftarları inanılmazdı. Maç boyunca tezahurat yaptılar. Ben de aynı şekilde olmasını isterdim. İyi vakit geçirdik ve maçı kazandık." dedi.

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