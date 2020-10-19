PSG'li Sarabia'dan Galatasaray taraftarına övgü dolu sözler!

Galatasaray, geçtiğimiz Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid, Club Brugge ve Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelmişti.

Bu sezon da İstanbul'da Başakşehir'in rakibi olacak PSG'de Sarabia, kendisine sorulan İstanbul sorusuna cevap verdi ve Galatasaray taraftarına övgüler yağdırdı.

"HARİKA ATMOSFERDİ"

Sarabia, Galatasaray maçındaki ambiansa ilişkin yaptığı açıklamada, "Taraftarların önünde o maçı oynarmıyız (Başakşehir) bilmiyorum ama geçen sezon İstanbul'daki maça dair çok güzel anılarım var. Harika bir atmosferdi. (Galatasaray) Taraftarları inanılmazdı. Maç boyunca tezahurat yaptılar. Ben de aynı şekilde olmasını isterdim. İyi vakit geçirdik ve maçı kazandık." dedi.

