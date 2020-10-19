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'da özel görüşme! , Diagne ve Falcao...

Son dakika haberi: 'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında 'u ağırlayacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktörü , Alanya maçı öncesinde bazı oyuncularını uyardı. Alanyaspor galibiyetinin şifresini belirleyen Terim, motivasyon konuşması da yaptı. İşte konuşmanın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:20
Galatasaray'da özel görüşme! Fatih Terim, Diagne ve Falcao...

Rangers ve maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör , ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı

'da bugünkü Aytemiz maçında şifre, "geriye düşme" olacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Rangers ve 'de ise Kasımpaşa maçlarında geriye düşüp maçı çeviremeyen sarı-kırmızılılarda Alanya maçında da benzer bir senaryonun yaşanmasından endişe ediliyor.

İLK GOLÜN ÖNEMİ

Teknik Direktör Fatih Terim, antrenmanlarda bu konunun üzerinde dururken, Alanya karşısında ilk golü atmalarının önemini futbolcularına anlattı. Deneyimli çalıştırıcı, Alanya'nın hızlı kontrataklarına karşı da Luyindama ve Marcao'nun açık alanda yakalanmamaları için Saracchi ile Omar'dan dikkatli olmalarını ve kademeye girmelerini istedi.

ÖZEL GÖRÜŞME

Terim, ve Feghouli ile de özel bir konuşma yaptı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, kendilerini tartışmalardan soyutlamalarını söyleyerek, sahaya konsantre olmaları gerektiğini anlattı. Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılı teknik adam, Falcao ve Diagne ile yaptığı görüşmede de 'nin defansif zaafları üzerinde durarak pozisyon analizleri gerçekleştirdi.

3 PUAN ÇOK DEĞERLİ

Tecrübeli hoca futbolculardan galibiyet isteyerek, "Üzerimizdeki kara bulutları alacağımız bir galibiyetle dağıtırız. Size güveniyorum. Bu maçtaki 3 puan çok değerli" uyarısını yaptı.

Sarı-kırmızılılar, haftaya lider olarak giren ve henüz yenilgisi bulunmayan rakiplerine ilk mağlubiyeti tattırmayı amaçlıyor. Aksi bir durum, Cimbom açısından sıkıntı yaratacak.

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