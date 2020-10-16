Alanya maçında patlama yapacaklar

Alanya maçıyla birlikte çıkışa geçmeyi planlayan Fatih Terim, "interval koşu" idmanları ile takımı hazırlıyor. İnterval koşu idmanları sayesinde ani dur kalk yapabilen ve ani deparlı oyunculara sahip olmak isteyen Terim şimdiye kadar amacına ulaşmış görünüyor. Sezon başında çok koşan değil; driplingli koşan oyuncular istediği için bu idmanlara yönelen Terim, milli arada bu idmanlara geri döndü ve Alanya maçıyla bu idmanların karşılığını almayı bekliyor.