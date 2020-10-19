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yeni sayfa açacak! İşte Fatih Terim'in maçı 11'i

Son iki maçında 5 puan kaybeden , çıkış arayacak ama işi de çok kolay olmayacak. Sarı-kırmızılıların Stadyumu'nda konuk edeceği ligin formda takımı oynadığı 4 maçın 3’ünü kaybetti, 1’inde ise berabere kaldı. Yenilgi yüzü görmedi. İşte zorlu mücadele öncesi tüm detaylar ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 21:36 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray yeni sayfa açacak! İşte Fatih Terim'in Alanyaspor maçı 11'i

, 'in 5. haftasında bugün lider Aytemiz 'u konuk edecek. Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem yönetecek. Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray ayrıca Rangers'a yenilerek Avrupa Ligi'ne playoff turunda veda etti. Sarı-kırmızılı takımda yönetim ile teknik heyet arasında sıkıntılar yaşanıyor. kapıda… İndirim yapmayan oyuncularla da sorunlar yaşanıyor.

LİGİN ZİRVESİNE YERLEŞTİ

Cimbom tüm bu olumsuzluklara rağmen bugün kazanıp geleceğe umutlu bakmanın planlarını yapıyor. Ancak bugün 3 puan aslanın ağzında... Alanya ligin formda ekiplerinden... Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan güney ekibi liderlik koltuğunda oturuyor. Geçen sezonla birlikte ligde çıktığı son 6 maçta (5G/1B) yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray'da Muslera, Alanya'da ise Efecan sakatlığı nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Cezalı ise yok. Kimin kazanacağı bilinmez ama çekişmeli geçmeye aday bir maç olacağı kesin...

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Falcao.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran,Fatih, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Hasan.

LUYINDAMA KART SINIRINDA

Galatasaray savunmasının önemli ismi Christian Luyindama ceza sınırında bulunuyor. Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek, gelecek hafta BB Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

9. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de bu zamana kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 6 galibiyet alırken, turuncu-yeşilliler ise 1 kez kazanabildi. 1 mücadele de eşitlikle sona erdi.

NUMANOĞLU 7. MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. bölgesi hakemi olan Numanoğlu, bugüne kadar Süper Lig'de 6 maçta görev aldı. Numanoğlu'nun yönettiği 6 karşılaşmanın 4'ünde deplasman, 1'inde ev sahibi takımlar galip gelirken, 1 maç ise berabere tamamlandı.

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