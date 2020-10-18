Transfere karışmam artık!

Arzu edilen takviyelerin yapılmaması Galatasaraylı taraftarlar kadar Fatih Terim'i de oldukça üzdüğü ortaya çıktı. beIN Sports'a konuşan tecrübeli hocanın, "Açıkçası artık transfer meselesine karışmak da istemiyorum. Aşağı yukarı ihtiyaç duyulan mevkiler belli. Başkanımız ve yönetimimiz, ilgili profesyoneller ve scout ekibiyle uygun gördükleri şekilde yapabilirler" ifadesi röportajın en dikkat çeken bölümüydü. Fatih Terim'e taraftarlar da tam destek verdi.

KİMİ KASTETTİ?

Kısa süre önce Mustafa Cengiz yönetimini oyuncu satamamakla suçlayan Fatih Terim'in verdiği röportajda, "Birçok başkan, yönetici için kendi kredimden harcadım bugüne kadar, helali hoş olsun, yine yaparım" ifadeleri de çok konuşuldu. Terim'in bu ifadeleriyle kimi kast ettiği merak konusu olurken Abdurrahim Albayrak'ı hedef aldığı iddiası gündeme geldi. Albayrak ile Terim'in son dönemde yan yana gelmemesi de bu iddialara dayanak teşkil ediyor.

YENİ YÖNETİM KARAR VERECEK

Fatih Terim, Fernando Muslera'nın sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Hali hazırda çalışmalarına Uruguay'da devam eden kaptan da sözleşme yenilemeye hazır. Ancak Galatasaray yönetimi, Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesini yeni yönetime bırakma kararı aldı. Sarıkırmızılı takımda Muslera'nın yanı sıra Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Linnes, Ryan Donk, Arda Turan, Emre Taşdemir ve Şener Özbayraklı'nın sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor.