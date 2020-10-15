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ve 'ın savaşı!

Son dakika haberleri... Kimsenin ruhu duymadan ve 'nin Türk futbolunun yeni 'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı için yarış içine girdiği ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 00:57 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oğulcan Ülgün savaşı!

Kimsenin ruhu duymadan ve F.Bahçe'nin Türk futbolunun yeni 'ı olarak öne çıkan Altınordu'nun genç yıldızı için yarış içine girdiği ortaya çıktı. 'in hayalini kurduğu yeni nesil ön liberolara uyan özellikleriyle 22 yaşındaki futbolcuyu istediği hatta Abdurrahim Albayrak'ın döneminde Oğulcan için bir hamle bile yaptığı öğrenildi. Öte yandan oyuncunun menajerliğini yapan 'un ile de temas halinde olmasının transferi zorlaştırdığı ifade edildi. Cimbom'un bu nedenle acele ettiği belirtildi.

Ceylanspor, altyapılarında oynadıktan sonra Altınordu'ya transfer olan Oğulcan'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bugüne kadar 78 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asistlik skor üretti.

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