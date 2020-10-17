Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim: Farkımız tecrübe

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in beIN SPORTS'a verdiği röportajın ikinci bölümü yayınlandı. Deneyimli çalıştırıcı "Bundan sonra transfer meselelerine karışmıyorum. Yönetim istediği gibi yapabilir" ifadelerini kullanarak bir mazeret üretmediklerini kaydetti. İmparator takımdaki deneyimli oyuncuları ön plana çıkarak başarılı olmaya gayret göstereceklerini söyledi.



FALCAO ÇOK TEKNİK

Fatih Terim, Radamel Falcao'dan tam verim alacaklarını söyledi, Usta hoca "Falcao tekniği ve becerisi iyi olan, kendine yatırım yapmasını bilen bir oyuncu. Kariyerine bakıldığında, doğal olarak gerçekleşenin beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını anlayabiliyorum. Beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum" diye konuştu.



ARDA BİR LİDER

Arda'nın liderliğinden beklentim var. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Ciddi çaba harcadığını görüyorum. Uzun zamandır maç oynamamasına rağmen arayı kapatmak için mücadele ediyor. Yetenekleriyle birleşince küllerinden doğacaktır.



EMRE ÇOK DEĞERLİ

Emre Akbaba... 2 defa ayak kırılması, en son adale sakatlığı, maalesef hepimiz için üzüntü. Çok değerli müthiş çalışıyor. İnşallah kazasız belasız bundan sonra bize faydası olur.



BİZ KARALAR BAĞLAMAYIZ

Kulübün kültürüne ve transfer politikasına uygun oyunculara bakıyoruz. Bunun FFP'si var. Harcama limiti var, bütçesi var. Büyük bir kavanoz var, ağzına kadar oyuncu dolu ama ailesi gelmek istiyor mu kendi istiyor mu. Almak istediğimiz veya aldığımız isimlerle yapılan sözleşmeler mali açıdan güçlü olmadığımız için futbolcunun lehine. Tavizler veriliyor. Gönlümüzdekiyle gerçekler pek uyuşmayabiliyor ancak G.Saray'ız biz. Yine de karalar bağlamayız.



KİRALIKLAR SIKINTI

Mutlaka takımda kiralık oyuncular da olacak. Her oyuncu için söylemiyorum ama aidiyet oyuncu performansını etkiliyor. Oraya ait olduğunu hissetmeyen, nasıl olsa gideceğini düşünen oyuncu armayı sahiplenme konusunda tereddüt yaşar.



TERİM NELER SÖYLEDİ?

Bugünü kurtarmaktan geleceğe yatırım yapamaz hale geliyoruz. Hayalden vazgeçmiyoruz ama erteliyoruz. * Benimle çalışmak zordur, çünkü beklentilerim yüksektir. Aynı zamanda kolaydır, çünkü hayatlarını kolaylaştırırım. * Kasımpaşa karşılaşmasında, maçı terk ettim Galatasaray'ı değil. Bize yakışmayan bir oyun vardı. Aynı zamanda hakemler de iyi değildi. Onlar adil olmalılar. * Muslera, Galatasaray için bir oyuncudan, bir kaptandan fazlası. Takıma dönüşü inşallah erken olur. O bir sembol. İleride teknik ekibimde de olmasını isterim.