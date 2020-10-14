GaleriFenerbahçeMarcao ile Halil Dervişoğlu arasındaki ‘tokat’ olayında yeni gelişme! Altay Bayındır da konuşmuştu...
Marcao ile Halil Dervişoğlu arasındaki ‘tokat’ olayında yeni gelişme! Altay Bayındır da konuşmuştu...
Galatasaray ve Ümit Milli Takım'ımız, kısa süre önce Florya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Sarı kırmızılı futbolcu Marcao'nun, Milli Takım'da forma giyen Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve maçın 90 dakika tamamlanmadan sona erdiği aktarılmıştı. İşte o yaşananlar ve olayların perde arkası...
14 Ekim 2020 Çarşamba 11:18, Güncelleme 14.10.2020 11:43
Marcao ile Halil Dervişoğlu arasındaki ‘tokat’ olayında yeni gelişme! Altay Bayındır da konuşmuştu...