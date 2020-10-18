Haberler Galatasaray Stanislav Ivanov'un kulübünden transfer açıklaması geldi! "Galatasaray..."

'un kulübünden açıklaması geldi! "..."

Uzun süre 'ın gündeminde yer alan genç hücum oyuncusu 'un kulübü 'dan açıklaması geldi. Bulgar ekibinin basın sözcüsü , Galatasaray dahil hiçbir takımdan teklif almadıklarını ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 18:22
Stanislav Ivanov'un kulübünden transfer açıklaması geldi! "Galatasaray..."

Yaz aylarında 'ın gündeminde olduğu kaydedilen kanat oyuncusu için kulübü 'dan açıklama geldi.

Bulgar ekibinin basın sözcüsü , "Açıkça söyleyebilirim ki Ivanov için ne 'dan, ne Galatasaray'dan ne de başka takımdan bir teklif almadık" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, söylentilerinin ardından hesabından Galatasaray'ı takip etmiş ve dedikodular güçlenmişti. 16 Nisan 1999 tarihinde 'ın Gabrovo şehrinde dünyaya gelen Stanislav Ivanov, kanat forvet olarak görev alıyor. Çift ayaklı olması nedeniyle her iki kanatta da görev alabilen Ivanov, şimdiye dek 73 müsabakada rol aldı ve 12 gol 13 asistle oynadı.

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