Haberler Galatasaray Vitor Pereira'dan flaş sözler! "Galatasaray'da asla çalışmam..."

'dan flaş sözler! "'da asla çalışmam..."

Daha önce 'de 'yi çalıştırmış olan Portekizli teknik adam flaş açıklamalarda bulundu. 52 yaşındaki çalıştırıcı açıklamasında "'da asla çalışmam" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 13:46 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 13:47
Vitor Pereira'dan flaş sözler! "Galatasaray'da asla çalışmam..."

'de Shanghai SIPG'yi çalıştıran 'nin eski teknik direktörü , çalıştırdığı takımların rakiplerini asla çalıştırmayacağını söyledi.

ve Porto'da da görev yapan Pereira, Yunan basınına yaptığı açıklamada Panathinaikos'a asla gitmeyeceğini ve örnekleriyle verdi.

52 yaşındaki teknik adam, "Fenerbahçe, Olympiakos ve Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara duyduğum saygı nedeniyle de Galatasaray, Panathinaikos ve Benfica'da asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" dedi.

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