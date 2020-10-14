Haberler Galatasaray Marcao'nun yerine Stefan Strandberg!

Marcao'nun yerine !

, dev takımların takibinde olan Marcao'yu ara transferde satmayı planlarken, Brezilyalı stoperin boşluğunu dolduracak ismi de buldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü , 'nın Ural takımında forma giyen Norveç'li savunmacı 'i takibe aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 23:53 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Marcao'nun yerine Stefan Strandberg!

teknik direktörü , Ülkeler Ligi maçlarını yakından takip ediyor… Pazar akşamı da Norveç'in, Romanya'yla oynadığı maçta konuk ekipten Cicaldau'yu izlemek istedi. Ancak Haaland ve Sörloth'un şov yaptığı maçta tecrübeli çalıştırıcının ilgisini çeken Norveç 'nın stoperi oldu. Öncelikle "regista" aramasına rağmen Marcao'nun ayrılma ihtimalini düşünen Terim'in 30 yaşındaki futbolcunun performansını beğendiği ifade edildi.

BİR NORVEÇ'Lİ DAHA
Ara döneminde ünlü takımları peşine takan Marcao'nun satılması planlanırken yerine de anlaşma sağlanırsa Stefan Strandberg alınacak. 'nın Ural takımında oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için kulübüne de az da olsa bir bonservis bedeli teklif edilecek. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray'da forma giymesi de bu transferin bitme olasılığını güçlendiriyor. Stefan Strandberg ve kulübü ile kısa süre içinde temasa geçilmesi planlanıyor.

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