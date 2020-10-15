Barış Başdaş'tan flaş itiraf! "Kalbim Galatasaray için atıyor"

Fatih Karagümrük'ten Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'ye transfer olan Barış Başdaş, taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

Doğup büyüdüğü Almanya'ya döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Başdaş, "Alman futbolu disiplin demek. Bundesliga 2 için de dünyanın en iyi 2. ligi diyebilirim. Hannover'e gelerek çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Harika taraftarlara sahip büyük bir kulüp. Bence bu kulübün ait olduğu yer Bundesliga" dedi.

FLAŞ GALATASARAY İTİRAFI!

Hangi takımı tuttuğu şeklinde gelen soruya ise tecrübeli savunmacı, "Çocukluğumdan bu yana kalbim Galatasaray için attı. Gheorghe Hagi benim kahramanımdı. Harika bir futbolcu olmasının yanı sıra Galatasaray'da oynuyordu ve onlarla UEFA Kupası'nı kazandı"

FC Köln altyapısından yetişen Barış Başdaş, Türkiye'de Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demirspor, Karabükspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği ve Karagümrük formalarını terletmişti.