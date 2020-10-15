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'tan flaş itiraf! "Kalbim için atıyor"

Uzun dönem 'de forma giydikten sonra kariyerini Bundesliga 2 ekibi 'da sürdüren tecrübeli stoper , “Çocukluğumdan bu yana kalbim için attı" diyerek tuttuğu takımı itiraf etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 21:42 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 21:49
Barış Başdaş'tan flaş itiraf! "Kalbim Galatasaray için atıyor"

'ten Bundesliga 2 ekibi 'ye olan , taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

Doğup büyüdüğü 'ya döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Başdaş, "Alman futbolu disiplin demek. Bundesliga 2 için de dünyanın en iyi 2. ligi diyebilirim. Hannover'e gelerek çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Harika taraftarlara sahip büyük bir kulüp. Bence bu kulübün ait olduğu yer Bundesliga" dedi.

FLAŞ GALATASARAY İTİRAFI!

Hangi takımı tuttuğu şeklinde gelen soruya ise tecrübeli savunmacı, "Çocukluğumdan bu yana kalbim için attı. benim kahramanımdı. Harika bir futbolcu olmasının yanı sıra Galatasaray'da oynuyordu ve onlarla Kupası'nı kazandı"

FC Köln altyapısından yetişen Barış Başdaş, 'de , , , , , ve Karagümrük formalarını terletmişti.

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