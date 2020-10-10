Haberler Galatasaray Falcao'yu üzen sakatlık! Arias'ın bileği döndü

Falcao'yu üzen sakatlık! Arias'ın bileği döndü

2022 Elemeleri'nde Kolombiya'nın ile oynadığı maçta 'ın bileği döndü. Bu sakatlık tüm futbolseverleri üzerken, Arias'ın vatandaşı Falcao'dan da oyuncu için mesaj geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 14:46
Falcao'yu üzen sakatlık! Arias'ın bileği döndü

Bir dönem 'ın da transfer listesinde bulunan , Kolombiya Milli Futbol Takımı'nın, Elemeleri'nde ile oynadığı karşılaşmada korkunç bir sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan 28 yaşındaki defans oyuncusunun bileği döndü.

Bu görüntü sonrası başta rakip oyuncular büyük üzüntü yaşarken, tecrübeli isim için bir geçmiş olsun mesajı da vatandaşı 'dan geldi. Galatasaraylı golcü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Daha güçlü döneceğini biliyoruz" diyerek moral verdi.


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