Falcao'yu üzen sakatlık! Arias'ın bileği döndü

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Santiago Arias, Kolombiya Milli Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası Elemeleri'nde Venezuela ile oynadığı karşılaşmada korkunç bir sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan 28 yaşındaki defans oyuncusunun bileği döndü.

Bu görüntü sonrası başta rakip oyuncular büyük üzüntü yaşarken, tecrübeli isim için bir geçmiş olsun mesajı da vatandaşı Radamel Falcao'dan geldi. Galatasaraylı golcü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Daha güçlü döneceğini biliyoruz" diyerek moral verdi.



