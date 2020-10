Galatasaray yorgun düştü!

Galatasaray, maç yoğunluğu ile geçen bir dönemi geride bıraktı. 22 günde tam 7 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, yaklaşık 3 günde bir maç oynadı. Aslan bu dönemde üç Avrupa Ligi, dört de Süper Lig karşılaşması yaptı. Fatih Terim'in de şikayet ettiği yorgunlukta 22 günlük döneme güzel bir başlangıç yapan Cimbom, sonunu iyi getiremedi. Aslan, bu sezon oynadığı ilk 4 maçında 4 galibiyet alırken, son 3 maçında 2 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı. G.Saray, ligin ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaştı; bu maçtan 3-1 galip ayrıldı.



PLAY OFF'A GELDİ AMA...

Ardından Başakşehir'e konuk olan Cimbom, son şampiyonu da 2-0 ile geçti. Sarı-kırmızılı takımın ligdeki düşüşü ise F.Bahçe maçı ile başladı. Ezeli rakibi ile evinde berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. G.Saray'ın Avrupa Ligi macerası da hüsranla sonuçlandı. Cimbom, 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan ekibi Bakü'yü 3-1 ile elerken, 3. Eleme Turu'nda Hajduk Split'i 2-0 ile geçti. Play Off Turu'nda ise İskoç ekibi Rangers'a 2-1 yenilip Avrupa'ya veda etti.



Savaş ÇORLU



ETEBO'YA GEÇER NOT

Stoke City'den kiralanan Etebo, ilk kez 11'de sahaya çıktı. Taylan Antalyalı ile orta saha tandemini oluşturan Nijeryalı futbolcu özellikle ilk yarıda takım olarak vasatın altında kalan Galatasaray'da kaleci Fatih Öztürk'le beraber öne çıkan isimdi. Hem savunmada hem de hücumda başarılı bir oyun ortaya koyan 24 yaşındaki oyuncu performansıyla alkış aldı.



TAYLAN 2 HAFTA YOK

Kasımpaşa maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen Taylan'ın son durumu belli oldu. 25 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin 2 haftayı bulacağı ve 19 Ekim'deki Alanya maçına yetişmesinin zor göründüğü belirtildi.



DÖKÜLENLER

Bu süreçte Belhanda, Feghouli, Falcao, Babel beklentilerin altında kalan isimler oldu.



ÖNE ÇIKANLAR

Taylan, Marcao, Luyindama ile yeni transferler Etebo, Emre Kılınç, kaleci Fatih, Omar, Arda ise futbollarıyla beğeni topladı.