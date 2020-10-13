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'da Ozornwafor liste dışı kaldı!

, kulüplerinin A takım listesini yayımladı. , 21 yaşındaki stoper Ozornwafor'a sezonun ilk yarısı için verilen kadroda yer vermedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 20:01
Galatasaray'da Ozornwafor liste dışı kaldı!

Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan 'da uzun süreli sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci 'ya listede yer verildi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki stoper Ozornwafor, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk, .

Defans: Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı, Marcao, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, , Martin Linnes.

Orta saha: Oghenekaro Etebo, , Emre Akbaba, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jesse Sekidika, , Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, , Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Fettahoğlu.

Forvet: , Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan, Ali Yavuz Kol.

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