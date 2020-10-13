Galatasaray'da Ozornwafor liste dışı kaldı!

Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya listede yer verildi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki stoper Ozornwafor, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk, Fatih Öztürk.

Defans: Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı, Marcao, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Ryan Donk, Martin Linnes.

Orta saha: Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jesse Sekidika, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Fettahoğlu.

Forvet: Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan, Ali Yavuz Kol.