Hüzünlü son!

Dağ fare doğurdu. Her daim transfer piyasasını domine eden Galatasaray bu sezon yaya kaldı. Süper Lig'de 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayan ve dün sona eren yaz transfer sezonu boyunca sadece 7 oyuncu kadrosuna kattı. Aslında Avrupa'dan elenmesi ve ligde arka arkaya gelen puan kayıplarının ardından taraftarların beklentileri yüksekti. Fatih Terim de özellikle bir ön libero ve kanatlara hızlı bir oyuncu istiyordu. Ancak Fenerbahçe arka arkaya yeni transferler açıklarken son güne taşınan umutlu bekleyiş boş çıktı.



YÖNETİM TOPLANDI

Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom'da dün bir durum değerlendirmesi yaptı. Terim'in açıklamaları ve bütçenin değerlendirildiği toplantıdan, limit aşımına gitmemek için transfer defterinin kapatılması kararı alındı. Transfer sezonu boyunca birçok isimle anılan sarı-kırmızılılar böylece yeni bir isim ekleyemedi. Bu dönem içinde 12 oyuncu ile yollarını ayıran Galatasaray'da kiralık Diagne, Babel, Emre Taşdemir de yeniden takıma katıldı.



UEFA ile FFP anlaşmasının son yılına giren Galatasaray, transfer yapabilmek için Marcao ve Belhanda'nın satışına bel bağladı. Ancak Roma, Smalling'i alınca, Belhanda da ayrılmaya yanaşmayınca planlar suya düştü. Tabii bu kez son dönemde sıkça başvurulan 'kiralık' formülü de işletilemedi.