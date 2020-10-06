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Hüzünlü son!

Terim’in özellikle orta saha ve kanada bir takviye istemesine karşın sarı kırmızılı kulüp, ‘limit’ gerekçesiyle bu talebi karşılayamadı. 12 oyuncu gönderen ve 7 yeni oyuncu alan Cimbom, sadece 675 bin euro harcadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Hüzünlü son!

Dağ fare doğurdu. Her daim piyasasını domine eden bu sezon yaya kaldı. 'de 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayan ve dün sona eren yaz transfer sezonu boyunca sadece 7 oyuncu kadrosuna kattı. Aslında Avrupa'dan elenmesi ve ligde arka arkaya gelen puan kayıplarının ardından taraftarların beklentileri yüksekti. de özellikle bir ön libero ve kanatlara hızlı bir oyuncu istiyordu. Ancak arka arkaya yeni transferler açıklarken son güne taşınan umutlu bekleyiş boş çıktı.

YÖNETİM TOPLANDI
Başkan , İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, 'da dün bir durum değerlendirmesi yaptı. Terim'in açıklamaları ve bütçenin değerlendirildiği toplantıdan, limit aşımına gitmemek için transfer defterinin kapatılması kararı alındı. Transfer sezonu boyunca birçok isimle anılan sarı-kırmızılılar böylece yeni bir isim ekleyemedi. Bu dönem içinde 12 oyuncu ile yollarını ayıran Galatasaray'da kiralık Diagne, Babel, Emre Taşdemir de yeniden takıma katıldı.

ile FFP anlaşmasının son yılına giren Galatasaray, transfer yapabilmek için Marcao ve 'nın satışına bel bağladı. Ancak Roma, Smalling'i alınca, Belhanda da ayrılmaya yanaşmayınca planlar suya düştü. Tabii bu kez son dönemde sıkça başvurulan 'kiralık' formülü de işletilemedi.

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