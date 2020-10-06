Fatih Terim isyanda

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 22:45Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Kasımpaşa maçı sonrası gelen transfer sorusu Fatih Terim'i oldukça kızdırdı ve tecrübeli hoca yönetime yüklendi. Transfer sorulmasından sıkıldığını ifade eden Terim, "Listeyi hem sezon içinde hem de sezon sonunda paylaşmıştım. Bu konuda fazla bir şey konuşacak halimiz yok. Kimsenin suçu değil. Suçlu benim. Onu da bana yazabilirsiniz. Sorun yok. Büyük ihtimalle o da benim yüzümden olmuştur. Hatta borçlar bile bendendir" ifadesini kullandı.