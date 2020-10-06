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isyanda

maçı sonrası gelen sorusu 'i oldukça kızdırdı ve tecrübeli hoca yönetime yüklendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Fatih Terim isyanda
maçı sonrası gelen sorusu 'i oldukça kızdırdı ve tecrübeli hoca yönetime yüklendi. Transfer sorulmasından sıkıldığını ifade eden Terim, "Listeyi hem sezon içinde hem de sezon sonunda paylaşmıştım. Bu konuda fazla bir şey konuşacak halimiz yok. Kimsenin suçu değil. Suçlu benim. Onu da bana yazabilirsiniz. Sorun yok. Büyük ihtimalle o da benim yüzümden olmuştur. Hatta borçlar bile bendendir" ifadesini kullandı.
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