Hani güzel şeyler olacaktı!

Aslında taraftarların transfer beklentileri biraz da yönetim kanadından gelen açıklamalarla artmıştı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 22:48Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 06:50
Aslında taraftarların transfer beklentileri biraz da yönetim kanadından gelen açıklamalarla artmıştı. Son olarak ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Rangers maçı öncesi, "Her saniye transferle ilgileniyoruz. Birkaç gün içerisinde güzel şeyler olacağını umut ediyorum" ifadesini kullanmıştı. Ancak yapılan açıklamaların altı doldurulamadı ve transfer tahtası kapandı. Dün taraftarlar bu duruma oldukça tepkiliydi.