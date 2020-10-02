Haberler Galatasaray Son dakika: Karagümrük Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı transfer etti

: Karagümrük 'dan Jimmy Durmaz'ı etti

Transferin flaş takımı durmak bilmiyor. Birçok takviye ile kadrosunu güçlendiren kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'ı 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 17:10 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 17:40
Son dakika: Karagümrük Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı transfer etti

'in yeni ekibi transferlere devam ediyor. Biglia ve Ndiaye transferleriyle büyük sükse yaratan kırmızı-siyahlı ekip, 'dan Jimmiy Durmaz'ı kadrosuna kattı. DHA'nın haberine göre Karagümrük, 31 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı.

GALATASARAY'DAN AYRILAN 6. OYUNCU OLDU!
Fatih Karagümrük'ün 1 yıllığına kiraladığı Jimmy Durmaz, bu döneminde 'dan ayrılan 6. futbolcu oldu. Sarı-kırmızılı takımda Maicon, , Nagatomo, Mariano, Yunus Akgün'den sonra Jimmy de gönderildi.

KARAGÜMRÜK'ÜN 12. TRANSFERİ!
Transfer döneminde fırtına gibi esen Fatih Karagümrük, Viviano, , Vato Arveladze, Lichaj, Zukanovic, , Biglia, Aksel Aktaş, Enzo Roco, Balkovec, Badou Ndiaye'den sonra Jimmy Durmaz'ı da renklerine bağlayarak 12. transferini gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın geçen yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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