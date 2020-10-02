Haberler Galatasaray Son dakika: Ianis Hagi'den Galatasaray açıklaması! "Benim için..."

Son dakika: 'den açıklaması! "Benim için..."

play-off karşılaşmasında Rangers, 'ı 2-1 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi. İskoç ekibinin 'da doğan genç yıldızı , sarı-kırmızılı takıma karşı oynamanın kendisi ve ailesi açısından çok şey ifade ettiğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 15:44
Son dakika: Ianis Hagi'den Galatasaray açıklaması! "Benim için..."

Sarı-kırmızılı takımın efsane oyuncularından 'nin oğlu , 'ı 2-1 yenerek 'nde gruplara kaldıkları maçla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'da doğan 21 yaşındaki futbolcu, "Dün gece gerçekten çok özeldi. Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu. Takımım Avrupa Ligi'nde yola devam etti, buna yardım ettiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İskoç ekibi, kariyerinde Viitorul Constanta, ve Genk formalarını giyen Hagi ile mayıs ayında uzun süreli sözleşme imzalamıştı.

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