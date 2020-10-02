Haberler Galatasaray Transfer ateşini resmen yaktı! Ivanov Galatasaray'a geliyor

ateşini resmen yaktı! Ivanov 'a geliyor

Onyekuru tarzı hızlı bir kanat oyuncusu kadrosuna katmak isteyen 'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Levski Sofyalı , sarı-kırmızılı ekibi sosyal medyadan takip etti. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 17:47
Transfer ateşini resmen yaktı! Ivanov Galatasaray'a geliyor

Avrupa Ligi'nde alınan şok Rangers mağlubiyetiyle turnuvaya veda eden 'da girişimleri hız kazandı.

basınında yer alan habere göre; Jimmy Durmaz'ı Karagümrük'e kiralayan sarı-kırmızılılar, ile anlaşmaya vardı.

SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETTİ

Öte yandan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'ın resmi hesabını takip ederek transferin sinyalini verdi.

700 BİN EURO BONSERVİS

'nın Stanislav Ivanov transferi için 700 bin euro ödeyeceği de gelen bilgiler arasında.

Geçtiğimiz sezon Levski Sofya formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Ivanov, 8 gol 7 asist kaydetti.

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