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Mario Lemina işleri bozdu

Geçtiğimiz yıl 'da kiralık oynayan Mario Lemina, bu sezon da 'a kiralanmıştı. Sakatlığı bulunan yıldız futbolcu için dün kulübünden açıklama geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 00:24 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 06:50
Mario Lemina işleri bozdu

Lemina'nın milla maç arasından önce sahalara dönemeyeceği belirtildi. Yine 'da oynayan Seri'yi tekrar kadrosuna katmayı planlayan , Lemina'nın sakatlığının uzun sürmesiyle planları bozdu. İngiliz ekibinin Seri'ye kadrosunda şans vermesi beklenirken, Aslan'ın bu transferi zora girdi.

BORSADA EN ÇOK ASLAN KAZANDIRDI
'da işlem gören bütün spor şirketleri eylül ayında yatırımcısının yüzünü güldürürken, en çok getiriyi Galatasaray sağladı. Yüzde 37.1 ile yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi sarı-kırmızılılar oldu. Galatasaray'ı yüzde 16.5 ile JK, yüzde 13.7 ile SK ve yüzde 1 ile SK takip etti.

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