Mario Lemina işleri bozdu

Lemina'nın milla maç arasından önce sahalara dönemeyeceği belirtildi. Yine Fulham'da oynayan Seri'yi tekrar kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, Lemina'nın sakatlığının uzun sürmesiyle planları bozdu. İngiliz ekibinin Seri'ye kadrosunda şans vermesi beklenirken, Aslan'ın bu transferi zora girdi.

BORSADA EN ÇOK ASLAN KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören bütün spor şirketleri eylül ayında yatırımcısının yüzünü güldürürken, en çok getiriyi Galatasaray sağladı. Yüzde 37.1 ile yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi sarı-kırmızılılar oldu. Galatasaray'ı yüzde 16.5 ile Beşiktaş JK, yüzde 13.7 ile Fenerbahçe SK ve yüzde 1 ile Trabzonspor SK takip etti.