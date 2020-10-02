Kabus günü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda mendil sallamaktan kurtulamadı. Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i eleyen sarı-kırmızılı ekibimiz, play-off turunda Rangers'a deplasmanda 2-1 yenildi. Rangers'ın etkili başladığı maçta Galatasaray mücadelenin daha sonraki dakikalarında oyuna ortak oldu. İlk yarı 0-0 sona ererken iki takım 45 dakikada isabetli şut bulamadı. İskoç ekibi 2. yarıda gole ulaştı.



ÖN ELEMELER GELİYOR!

52. dakikada Ianis Hagi'nin asistinde topu filelerle buluşturan Arfield takımını 1-0 öne geçirdi. 59'da ise Tavernier skoru 2-0'a getirdi. 87'de Marcao farkı bire indirse de bu Aslan için yetmedi. Bu sonuç ülke sıralamasına da etki etti. Celtic'in de kazanmasıyla İskoçya 12. sıraya yükseldi. Türkiye ise 13. Sırada yer aldı. Ukrayna ve İskoçya'yı geçemezsek 2022-23'te şampiyon ve Avrupa Ligi'ne gidecek takımımız ön eleme oynayacak.